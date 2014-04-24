«Райффайзен Банк Аваль» в первом квартале получил 943 млн гривень убытка

«Райффайзен Банк Аваль» в первом квартале 2014 года получил 943,069 млн грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 83,936 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 3,51% - до 44,987 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 9,69%, до 29,667 млрд грн, обязательства - на 5,45%, до 38,198 млрд грн, средства клиентов снизились на 9,72% - до 23,851 млрд грн, собственный капитал - на 6,19%, до 6,789 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,003 млрд грн.

Как прокомментировали УНИАН в пресс-службе банка, прочная база капитала и политика прозрачной и точной отчетности позволили банку объявить о реальных убытках.

«Причинами этих убытков являются девальвация гривни, обусловившая формирование некоторых дополнительных резервов и пересчет валютной позиции, а также ход событий в Крыму, в связи с которыми прекращена деятельность банка на полуострове», - говорится в сообщении.

Банк подчеркивает, что поскольку владеет портфелем украинских гособлигаций, привязанных к доллару США, значительная доля убытков в результате переоценки валютной позиции компенсируется за счет переоценки стоимости этих облигаций, что отображается в капитале.

«Даже при убытках за первый квартал 2014 года коэффициент достаточности капитала банка составляет 18,6% (при установленном НБУ минимальном уровне 10%)», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» в 2013 году нарастил прибыль согласно отчетности по национальным стандартам в 21,6 раза по сравнению с 2012 годом - до 730,045 млн грн,.

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) банк по итогам 2013 года нарастил прибыль в 10 раз - до 319,44 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 30,66 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

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