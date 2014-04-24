Кабмин готовит документы для получения от Всемирного банка $750 млн

Кабинет министров принял распоряжение о подготовке документов для получения в мае кредита в размере 750 млн долл. от Всемирного банка, который будет направлен на финансирование государственного бюджета и поддержание реформ правительства, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По мнению министра экономразвития Павла Шереметы, слова которого приводит пресс-служба, это распоряжение позволит создать правовую базу для подготовки и реализации нового многосекторального системного проекта «Заем на политику развития». А одобрение и последующее подписание распоряжения президентом Украины позволит провести официальные переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), который является основным кредитным учреждением Всемирного банка, относительно заключения соглашения о займе.

Этот проект будет разработан правительством совместно с МБРР. Совет директоров банка должен окончательно утвердить заем по результатам переговоров, которые запланированы на следующей неделе.

Проект предусматривает поддержку реформ в сфере обеспечения надлежащего управления, прозрачности и подотчетности в государственном секторе, дерегуляции и снижения затрат на ведение бизнеса, а также реформирования системы неэффективных энергетических субсидий и повышения защиты малообеспеченных слоев населения.

Как сообщал УНИАН, изначально планировалось, что Украина сможет получить на цели экономического развития первые 500 млн долл. от Всемирного банка в мае, что станет первым траншем кредита на общую сумму 1,5 млрд долл. Остальные два транша по 500 млн долл. Украина сможет получить в октябре 2014-го и январе-феврале 2015 года.

16 апреля пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что Всемирный банк увеличит размер первого транша в рамках предоставления кредита для бюджетной поддержки Украины до 750 млн долл.

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