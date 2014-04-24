Прибыль Apple за квартал увеличилась до $10,22 млрд

Чистая прибыль американской корпорации Apple во втором квартале 2013-2014 финансового года, начавшегося в октябре, выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $10,22 млрд., говорится в сообщении компании, распространенном в среду, 23 апреля, предает ИТАР-ТАСС.

Выручка корпорации за отчетный период составила $45,65 млрд, увеличившись на 4,7%. Объем продаж смартфонов iPhone вырос на 17%- до 43,7 млн штук по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

При этом продажи планшетов iPad упали за отчетный период на 16% до 16,35 млн штук, объем продаж устройств iPod сократился вдвое - до 2,7 млн штук.

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Одновременно с публикацией квартального отчета Apple объявила об увеличении объема программы по выкупу акций на $30 млрд: с $60 до $90 млрд. Кроме того, компания заявила о квартальном росте дивидендов для держателей своих акций до 3,29%.

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Отчет за второй квартал фискального года был представлен Apple уже после закрытия американских бирж. На внебиржевых торгах котировки акций компании после публикации отчетности выросли на 8% до $563 за штуку.

Apple - американская компания, производящая iPod и iTunes, ноутбуки и настольные компьютеры Mac, операционную систему OS X и устройства iPhone и iPad. Корпорация является крупнейшей в мире с капитализацией $468 млрд (NASDAQ).

