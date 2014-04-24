Товарооборот Украины с Россией снизился на четверть

Товарооборот между Украиной и Российской Федерацией в январе-феврале текущего года сократился примерно на четверть, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в ходе брифинга в Кабинете министров.

«Первые два месяца года – на четверть (упал товарооборот – УНИАН). Мы считаем, что это серьезно. Но мы считаем, что это не по нашей вине, – сказал Шеремета. – Мы понимаем, что торговля взаимовыгодна, а то, что сейчас происходит, – это взаимно невыгодно».

При этом Шеремета отметил, что замещение российских рынков представляется непростым, хотя и возможным. «Есть другие привлекательные рынки. Например, Китай – страна номер два. Но его надо завоевывать. И тут должна быть также инициатива предприятий, должна быть в хорошем смысле амбициозность бизнеса», – подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Шеремета отмечал, что Украина рассматривает возможность подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу ограничения поставок украинских товаров в Российскую Федерацию.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2014 года составил 267,4 млн долл., что на 1,029 млрд долл., или в 4,9 раза, меньше дефицита по итогам января-февраля 2013 года. При этом дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины – Россией составил 1,116 млрд долл., что на 3,8%, меньше, чем в январе-феврале 2013 года.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что фактическое свертывание двустороннего экономического сотрудничества с Российской Федерацией является серьезным вызовом для украинской экономики. При этом Украина готова торговать с Россией на равных, но испытывает жесткое давление со стороны российских властей, ограничивающих украинский экспорт в Россию. По словам Яценюка, украинские товары должны легко пересекать границу и торговаться в России, но нам не дают возможности это делать.

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