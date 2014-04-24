Кабмин ожидает решения МВФ по кредиту до конца месяца

Кабинет министров Украины ожидает окончательного решения Совета директоров Международного валютного фонда относительно программы сотрудничества сроком на два года и предположительным объемом финансирования 17 млрд долл. до конца апреля, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Мы ожидаем решения (Совета директоров - УНИАН) до конца месяца», - сказал он. В то же время, комментируя объем финансирования, Шеремета отметил: «Я видел цифру в 17 млрд долл. Я видел ее в Bloomberg, но я ее, конечно, знал. Цифры были озвучены».

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При этом министр напомнил, что заявка на кредитование была направлена правительством Украины в ночь на 23 апреля. «Во вторник ночью заявка была подана, позиции согласованы, это важный процесс. Я не хотел бы, чтобы сложилось впечатление, будто все идет автоматически… И тут речь идет об основополагающих принципах управления», - сказал Шеремета.

Ранее международное информационное агентство Bloomberg заявило со ссылкой на собственные источники о том, что миссия МВФ рекомендует Совету директоров Фонда выделить Украине порядка 17 млрд долл. в рамках двухлетней программы кредитования экономики.

В марте на уровне работы миссии МВФ было достигнуто предварительное решение о предоставлении нашей стране двухлетней кредитной программы стенд-бай в объеме 14-18 млрд долл. Как ожидается, эта программа откроет для Украины пакет дополнительной финансовой помощи. В течение двух лет сотрудничество с МВФ позволит Украине получить макрофинансовую помощь от США, стран ЕС и Японии в общем объеме порядка 27 млрд долл.

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