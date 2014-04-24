Нацбанк повысил официальный курс гривни
Национальный банк Украины сегодня повысил официальный курс гривни к доллару и евро.
24 апреля курс гривни установили на отметке 1138.4637 грн за 100 долларов (23 апреля - 1151.2850 грн за 100 долларов).
Официальный курс гривни к евро повысили до 1574.9507 грн за 100 евро (23 апреля - 1590.7305 грн за 100 евро).
Официальный курс гривни российскому рублю составил 3.1923 грн за 10 рублей (23 апреля - 3.2268 грн за 10 рублей).
Читайте такжеБюджет-2015 года будет базироваться на гибком курсе гривни
Справка УНИАН. Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он действует до следующего пересмотра.
Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.