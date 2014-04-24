Вкладчики проблемного банка «Форум» получат свои деньги через «Укргазбанк»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 28 апреля начинает выплаты вкладчикам банка «Форум» через учреждения «Укргазбанка», сообщается на сайте фонда.

Выплаты будут проводиться по вкладам, срок действия которых закончился до 14 марта включительно, и по текущим счетам, в то время как о сроках и порядке выплат по другим вкладам будет объявлено дополнительно.

Фонд сообщил, что вкладчики для получения средств могут обратиться в отделения «Укргазбанка», и напомнил, что выплаты будут осуществляться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка «Форум» неплатежеспособным, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц с 14 марта ввел временную администрацию в банк «Форум» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

По состоянию на 1 марта банк «Форум» накопил 6,034 млрд грн убытка.

Фонд оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств фонда, в 3,042 млрд грн, что составляет 57,59% общего объема средств физлиц в банке по данным отчетности.

Как заявлял глава Нацбанка Степан Кубив в начале апреля, проблемный банк «Форум» может быть присоединен как филиал к одному из государственных банков.

Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.

