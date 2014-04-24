В Нацбанке заговорили о стабилизации на валютном рынке

Национальный банк Украины отмечает стабилизацию на валютном рынке и не видит необходимости в валютных интервенциях, сообщила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова на пресс-конференции.

"В арсенале НБУ остался инструмент валютных интервенций. Мы можем с ним выйти, но сегодня нет необходимости выхода. Определенная стабилизация происходит на валютном рынке. Мы ожидаем, что те сигналы, которые должны поступить от международных финансовых организаций, должны стабилизировать и политику внутри страны и в экономическом сегменте", - сказала она.

Щербакова отметила, что у Национального банка возникали мысли, проводить валютные интервенции или не проводить, тем не менее регулятор принял решение не вмешиваться таким образом в валютный рынок.

“Мы приняли правильное решение не вмешиваться. Если бы Национальный банк вышел на каком-то ориентире - мы бы дали очередной ориентир рынку и рынок бы начал концентрироваться вокруг этой точки. Тогда всю работу, которую мы проводили, мы бы перечеркнули”, - подчеркнула Щербакова.

Она также отметила, что плавающий курс гривни является наиболее оптимальным для Украины.

"Рынок как уходил за 12 гривен за доллар, так сейчас возвращается к 11. Он нашел свое поле для движения. Мы дали возможность рынку самому определить курс. Это осознанный выбор политики центрального банка. Для такой страны и экономики, как Украина, наиболее приемлемый режим валютного курса - когда он плавает", - сказала банкир.

Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года по состоянию на 24 апреля гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США на 45% - до 11,3846 грн/долл.

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