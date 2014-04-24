Европейский центробанк может снизить процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) все больше сосредоточен на высоком курсе евро, ввиду чего регулятор может понизить базовые процентные ставки, заявил президент ЕЦБ Марио Драги, сообщает Вести.Экономика.

По его словам, снижение долгосрочных процентных ставок в валютном блоке может повысить темпы инфляции. При этом Драги подчеркнул, что рост подорожания евро указывает на восстановление доверия к экономике еврозоны и регулятор прогнозирует улучшение условий кредитования в Европе.

Ранее представители ЕЦБ вербально готовили рынки к очередной порции стимулов.

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Все это означает, что ЕЦБ готов пойти на крайние меры для борьбы с дефляционными процессами в еврозоне. Кроме того, стоит вопрос о нежелательном укреплении евро. Целевой уровень инфляции составляет 2%, тогда как темпы роста потребительских цен в регионе не превышают 0,5%.

Драги уже отмечал, что курс евро теперь стал одним из ключевых индикаторов, опираясь на который, регулятор будет выбирать необходимые меры.

Напомним, что учетная ставка европейского регулятора находится на уровне 0,25%, поэтому участники рынка будут ждать подробностей о нетрадиционных стимулирующих мерах, о которых Центральный банк уже упоминал.