Минфин назвал источники финансирования госдолга в этом году

Министерство финансов Украины не ожидает проблем с выплатами по государственному долгу в 2014 году, сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский на пресс-конференции.

“У нас есть расчет, за счет каких источников мы будем осуществлять погашение заимствований. По валютной составляющей - у нас 9 миллиардов долларов и заимствования, и погашения. У нас все сбалансировано. Никаких проблем мы не ожидаем”, - сказал Мярковский.

Замминистра назвал среди источников финансирования госдолга в текущем году кредит от МВФ на 3 млрд долл., гарантии США на 1 млрд долл., заимствования от Еврокомиссии на 2,7 млрд долл., еврооблигации на 1 млрд долл., валютные ОВГЗ на 0,3 млрд долл., кредит от всемирного банка на 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Шлапак заявил 18 апреля, что Украина до конца года должна выплатить порядка 9 млрд долл. по своим внешним обязательством, и эти средства Кабинет министров намерен привлечь на внешних рынках.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте).