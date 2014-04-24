Доллар на закрытии межбанка остановился на 11,50 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4500/11,6500, к 12:00 цены снизились до 11,3500/11,5000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,4000/11,5000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,8285/16,1075, к 12:00 цены ушли вниз до 15,6995/15,9135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,7565/15,9005.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3208/0,3264, к 12:00 цены упали до 0,3181/0,3225. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3195/0,3223.

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В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6875 (-0.0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3810/1,3840.