ЕС может запретить финансовые операции с банками Крыма
16:13, 24 апреля 2014Финансы
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ЕК в ближайшее время должна выдвинуть предложения по возможным экономическим санкциям в отношении РФ
ЕС может запретить финансовые операции с банками Крыма / google.ru/maps
ЕС может запретить осуществление финансовых операций с банками Крыма, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на документ Еврокомиссии, оказавшийся в распоряжении журналистов, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, ЕК в ближайшее время должна выдвинуть предложения по возможным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией в Украине.
"Возможны меры по запрету осуществления инвестиций в ЕС компаниями, находящимися или зарегистрированными в Крыму, а также запрет на европейские инвестиции в крымские объекты", - цитирует агентство текст документа.
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