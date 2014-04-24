ЕС может запретить финансовые операции с банками Крыма

ЕС может запретить осуществление финансовых операций с банками Крыма, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на документ Еврокомиссии, оказавшийся в распоряжении журналистов, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ЕК в ближайшее время должна выдвинуть предложения по возможным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией в Украине.

"Возможны меры по запрету осуществления инвестиций в ЕС компаниями, находящимися или зарегистрированными в Крыму, а также запрет на европейские инвестиции в крымские объекты", - цитирует агентство текст документа.

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