МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной 30 апреля

Совет директоров Международного валютного фонда намерен рассмотреть программу сотрудничества с Украиной, предполагающую предоставление нашей стране кредит в объеме 14-18 млрд долл. в течение двух лет, на своем заседании 30 апреля. Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил руководитель департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Мы находимся в процессе завершения всех согласований по программе сотрудничества. Решение будет принято на заседании Совета директоров, запланированном на 30 апреля. Мы говорим о двухлетней программе сотрудничества с объемом кредитования 14-18 млрд долл., которая также откроет Украине доступ к дополнительному финансированию от других партнеров», - сказал Райс.

При этом Райс подчеркнул, что МВФ получил все необходимые документы от правительства Украины и на текущий момент занимается анализом имеющихся данных. «Мы получили все документы от украинской стороны, включая отчет правительства о первостепенных мерах по (стабилизации - УНИАН) экономики, мы проверяем детали», - сказал Райс.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияет ли политическая ситуация в Украине на решение Совета директоров, Райс отметил, что фонд не вмешивается в политические события и не комментирует их. «Вместе с тем, Крым и восточные регионы Украины включены в наш экономический мониторинг по Украине, с которым мы работаем», - сказал Райс.

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отмечал, что Кабинет министров Украины ожидает окончательного решения Совета директоров Международного валютного фонда относительно программы сотрудничества с Украиной до конца апреля. Кроме того, информационное агентство Bloomberg сообщило, что предположительный объем финансирования может составить 17 млрд долл. При этом министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что первый транш кредита в случае подписания программы сотрудничества может составить 3 млрд долл.

МВФ является ключевым кредитором Украины. В марте на уровне работы миссии МВФ было достигнуто предварительное решение о предоставлении нашей стране двухлетней кредитной программы стенд-бай в объеме 14-18 млрд долл. Как ожидается, эта программа откроет для Украины пакет дополнительной финансовой помощи. В течение двух лет сотрудничество с МВФ позволит Украине получить макрофинансовую помощь от США, стран ЕС и Японии в общем объеме порядка 27 млрд долл.