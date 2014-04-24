Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Интербанке»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о введении временной администрации в «Интербанке» сроком на 3 месяца - с 24 апреля по 23 июля 2014 года, руководствуясь решением Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Фонд гарантирования назначил уполномоченным лицом на осуществление временной администрации в «Интербанке» Вадима Кононца. В течение действия временной администрации вкладчики банка смогут получить свои средства по вкладам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, в размере вклада с процентами, начисленными на дату признания банка неплатежеспособным, но не более 200 тыс. грн. Время и порядок выплат фонд сообщит дополнительно. Подавать заявление в фонд для получения средств указанным категориям вкладчиков не нужно, поскольку выплата средств будет проводится по спискам вкладчиков, сформированным уполномоченным лицом фонда.

Таким образом, «Интербанк» стал шестым банком в Украине с начала текущего года, где введена временная администрация.

Напомним, что с 14 марта временные администрации работают в банках «Форум» и «Меркурий», с 3 марта - в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке». Также временная администрация с 17 января работала в банке «Даниэль», а с 16 апреля фонд начал процедуру ликвидации этого банка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 23 апреля признал «Интербанк» неплатежеспособным «в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием и угрозой интересам кредиторов и вкладчиков».

«Интербанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. По информации на сайте Национального банка, никто из акционеров банка не является владельцем существенной доли его капитала (10% и более).

12 февраля 2014 г. акционеры «Интербанка» приняли решение увеличить уставный капитал банка на 300 млн грн, или в 8,3 раза, - до 336,05 млн грн.