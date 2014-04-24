В Украине выросла задолженность по банковским кредитам

Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в марте по сравнению с февралем 2014 года выросла на 0,9 п.п. - до 9,3%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-марте, доля просроченной задолженности выросла на 1,6 п.п.

По данным НБУ, в марте банки нарастили объем предоставленных кредитов на 20,835 млрд грн или на 2,1% - до 1,009 трлн грн, с начала год рост кредитов составил 97,244 млрд грн или 10,7%.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в феврале 2014 года по сравнению с январем выросла на 0,6 п.п. - до 8,4%, объем предоставленных кредитов - на 8,18% или на 74,731 млрд грн - до 987,791 млрд грн.

В 2013 году доля просроченной задолженности по кредитам снизилась на 1,2 п.п. - до 7,7%, в то время как объем предоставленных банками кредитов вырос на 11,78% - до 911,402 млрд грн.

