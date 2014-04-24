Активы банков Украины за месяц выросли на 26 млрд гривень

Активы банков Украины в марте по сравнению с февралем 2014 года выросли на 26 млрд грн или на 2% - до 1,316 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в январе-марте активы банков Украины выросли на 37,814 млрд грн или на 3%.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в марте по сравнению с февралем 2014 года выросли на 30 млрд грн или на 2,1% - до 1,463 трлн грн. С начала года общие активы выросли на 55 млрд грн или на 3,9%.

Обязательства банков в марте выросли на 24 млрд грн или на 2,2% - до 1,133 трлн грн, с начала года – на 48 млрд грн или на 4,4%.

Капитал банков в марте вырос на 825 млн грн или на 0,5% - до 182,504 млрд грн, в то время как с начала года – снизился на 10,095 млрд грн или на 5,2%.

По состоянию на 1 апреля 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк, в том числе один - лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в феврале 2014 года по сравнению с январем выросли на 70 млрд грн, или на 5,74%, - до 1,29 трлн грн.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом активы банков выросли на 13,39% - до 1,278 трлн грн.