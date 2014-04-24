Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 33,6%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в марте 2014 года по сравнению с февралем сократилась на 0,3 п.п. - до 33,6%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-марта текущего года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 0,4 п.п. по сравнению с началом года.

В то же время, количество банков с иностранным капиталом в Украине по итогам марта выросло на 2 – до 51, в т.ч. количество банков со 100% иностранным капиталом не изменилось и составляет 19.

Читайте такжеАктивы банков Украины за месяц выросли на 26 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе в феврале сократилась по сравнению с январем на 0,1 п.п. - до 33,9%.

В 2013 году доля иностранного капитала сократилась на 5,5 п.п. - до 34%.