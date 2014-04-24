При Национальном банке Украины создают общественный совет для урегулирования ситуации с валютными займами, написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Нацбанка Степан Кубив.

«При НБУ создают общественный совет для урегулирования ситуации с валютными займами, в которую должны войти профессиональные юристы, экономисты и финансисты, а также представители банковских ассоциаций и антикоррупционной программы Евромайдана», - написал Кубив.

Напомним, что курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 11 апреля достиг пикового значения в 13,80 грн/долл., и таким образом снизился более чем на 50% с начала года. После этого гривня начала укрепляться, достигнув 24 апреля 11,40/11,50 грн/долл.

Стремительная и глубокая девальвация гривни приводит к существенному росту расходов заемщиков на погашение и обслуживание кредитов, что в особенности критично для граждан, получивших долгосрочные ипотечные кредиты и иностранной валюте в 2008 году и ранее. По сравнению с 2008 годом национальная валюта по отношению к доллару США обесценилась более чем в 2 раза.

Как сообщал УНИАН, общественные активисты призвали Национальный банк помочь решить проблемы заемщиков и перевести валютные кредиты в гривневые, так как значительная часть заемщиков оказались неспособны погашать кредиты после резкой девальвации национальной валюты.

