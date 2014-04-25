Советник Путина предлагает радикальные меры по защите экономики от санкций

Советник президента РФ Сергей Глазьев предложил Минфину свой радикальный план из 15 действий по защите российской экономики в ответ на возможное расширение санкций со стороны США и Евросоюза, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

По данным издания, план Глазьева преследует две цели: быстро отреагировать на санкции, а затем - максимально снизить зависимость России от внешнего мира. Необходимо снизить обращение доллара в российской экономике, причем изменения должны коснуться и финансовых операций в госсекторе, и частных компаний, и даже населения.

Прежде всего, советник Владимира Путина предлагает вывести все активы и счета в евро и в долларах из стран НАТО в нейтральные, а также провести опережающую продажу облигаций стран НАТО. Банк России, в свою очередь, должен быстро сократить долларовые инструменты и избавиться от гособлигаций стран, которые заявили о поддержке санкций против России.

Госкорпорации и госбанки должны получить возможность заместить кредиты от западных банков рублевыми. Финансировать это будет ЦБ - он выпустит целевую эмиссию, а деньги разместит Внешэкономбанк.

Читайте такжеИнвесторы снова выводят деньги из ориентированных на РФ фондов

Требуется также снизить зависимость финансового сектора России от иностранной инфраструктуры и зависимость экономики от долларовых расчетов. Нужно будет ограничить валютную позицию коммерческих банков, что поможет предотвратить спекуляции с рублем и бегство капитала. Банкам придется также создавать 100%-ные резервы по долговым обязательствам нерезидентов.

Читайте такжеBloomberg: Обама заявил о готовности США ввести новые санкции против России

Кроме того, Глазьев советует перейти на национальные валюты в расчетах России со странами Таможенного союза и другими недолларовыми и не европартнерами. Он также указывает, что нужно провести разъяснительную работу с населением, чтобы оно не надеялось на валюту, поскольку валютные обязательства коммерческих банков при введении санкций также будут заморожены.

