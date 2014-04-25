Япония выделит Украине 800 тыс. евро финансовой помощи

Правительство Японии намерено выделить финансовую помощь Украине в размере 800 тысяч евро для содействия обеспечению стабильности в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз японского МИД.

Согласно документу, 500 тысяч евро должны быть выделены на поддержание специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Кроме этого, 300 тысяч евро будут направлены в Совет Европы с целью обеспечения контроля за прозрачностью и честностью выборов, которые состоятся 25 мая.

Как сообщал УНИАН, правительство Японии приняло решение предоставить Украине помощь в размере около 1,5 млрд долл., в рамках которой будет предоставлен кредит объемом 1,1 млрд долл. для модернизации Бортнической станции аэрации (БСА) в Киеве.