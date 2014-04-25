Доллар поднялся до 11,60 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 11,4000/11,6000.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту снизились – 0,3170/0,3225. Котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,7660/16,0450.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3830/32 (четверг - 1,3824/26).

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4500/11,6500, к 12:00 цены снизились до 11,3500/11,5000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,4000/11,5000.

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