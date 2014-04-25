Турчинов подписал закон об отмене более ста разрешительных документов

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон № 1193-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении количества документов разрешительного характера».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. президента.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада приняла 9 апреля. Как сказала на заседании парламента председатель Комитета ВР по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Александра Кужель, законом вносятся изменения в 38 законодательных актов, 4 кодекса и один декрет Кабинета министров. «Отменяем существование 113 разрешительных документов и разрешительных процедур», - сказала Кужель.

Она подчеркнула, что законом предусмотрена отмена значительной части документов разрешительного характера, которые включены в Перечень документов разрешительного характера, который утвержден законодательно.

В соответствии с принятым законом, запрещается требовать от субъектов хозяйствования получение документов разрешительного характера, которые не внесены в Перечень документов разрешительного характера.

Предусмотрено, что исключительно к компетенции административного суда относится возможность принятия решений об аннулировании документа разрешительного характера по основанию установления факта предоставления в заявлении о выдаче документа разрешительного характера и в прилагаемых к заявлению документах недостоверной информации, а также если субъект хозяйствования нарушает требования законодательства.

Законопроект в свое время был внесен на рассмотрение Верховной Рады тогдашним президентом Виктором Януковичем.

