Украина рассчитывает получить от МВФ $16,8 млрд - Шлапак

12:04, 25 апреля 2014
Финансы
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Украине предложена максимально возможная сумма - 800% квоты.

Украина рассчитывает получить от МВФ помощь в рамках двухлетней кредитной программы «стенд-бай» / REUTERS

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда порядка 16,8 млрд долл. в рамках двухлетней кредитной программы «стенд-бай», заявил перед заседанием правительства министр финансов Александр Шлапак.

“Нам предложена максимально возможная сумма — 800% квоты. Это равняется почти 16,8 млрд долл.”, - сказал Шлапак.

Ранее директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс заявлял, что программа кредитования Украины будет рассмотрена советом директоров МВФ 30 апреля.

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