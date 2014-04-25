Украина рассчитывает получить от МВФ $16,8 млрд - Шлапак
12:04, 25 апреля 2014Финансы
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Украине предложена максимально возможная сумма - 800% квоты.
Украина рассчитывает получить от МВФ помощь в рамках программы «стенд-бай» / REUTERS
Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда порядка 16,8 млрд долл. в рамках двухлетней кредитной программы «стенд-бай», заявил перед заседанием правительства министр финансов Александр Шлапак.
“Нам предложена максимально возможная сумма — 800% квоты. Это равняется почти 16,8 млрд долл.”, - сказал Шлапак.
Ранее директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс заявлял, что программа кредитования Украины будет рассмотрена советом директоров МВФ 30 апреля.
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