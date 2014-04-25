ВВП Украины в первом квартале сократился на 1%

ВВП Украины в первом квартале 2014 года сократился на 1%, согласно оценкам советника главы Национального банка Украины Валерия Литвицкого.

«В первом квартале экономика вошла в рецессию. Пока еще техническую (три месяца). ВВП сократился, по моим оценкам, до 1%», - сказал Литвицкий.

По его мнению, существует перспектива перехода к полной рецессии во втором квартале текущего года, которая может завершиться в третьем квартале, а в четвертом - возможен начальный рост экономики. При этом Литвицкий прогнозирует спад экономики по итогам года в целом, не уточняя показатель спада. «По итогам года, впервые с 2009 года, будем иметь спад ВВП», - добавил он.

Литвицкий напомнил, что в прошлые годы ценовая и курсовая стабильность была сохранена, но в результате произошел «зажим» экономики, опасный для сохранения финансовой стабильности в последующие годы.

«Расплата пожаловала в Украину в 2014 году. Она зацепила курс, цены, ликвидность. То есть, сегодняшний вынужденный переход к большей «свободе» движения курса - это реакция на его предыдущую квазификсацию. А инфляция преимущественно спровоцирована девальвацией, частично накручена налогами, спадом и, наконец, «накаркана» говорливыми», - сказал Литвицкий, и отметил, что не взвешенные, опасные и преждевременные заявления относительно обменного курса, цен, экономической активности накручивают негативные ожидания рынка.

Советник напомнил, что Нацбанк в текущем месяце повысил учетную ставку и рабочие ставки по предоставлению ликвидности банкам, подчеркивая, что это временная мера, призванная снизить инфляцию и способствовать укреплению финансовой базы банков, а в дальнейшем Нацбанк снова снизит ставки. «Если бы в 2011-2013 годах своевременно снижали ставки, то текущее их повышение не было бы резким», - отметил Литвицкий. По его словам, готовятся меры по снижению инфляции, ориентированные на ужесточение монетарной политики, однако их эффективность будет зависеть от успешного решения бюджетных проблем.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Напомним, что по уточненным данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,3%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом.