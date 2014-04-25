Шлапак похвастался результатами по уплате налогов в восточных областях
12:31, 25 апреля 2014Финансы
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Минфин отмечает положительную динамику по уплате налогов в восточных областях.
Положительная динамика уплаты налогов зафиксирована в восточных областях / uacrisis.org
Министерство финансов Украины отмечает положительную динамику уплаты налогов в восточных областях, заявил перед заседанием правительства министр финансов Александр Шлапак.
«Деньги поднимаются хорошо. Я сейчас посмотрел результаты. Немножко у нас сложная ситуация с Донецкой областью, а Луганск меня очень хорошо удивил, отправив почти 100% от того, что они должны были заплатить по этому месяцу», - сказал Шлапак.
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