Шлапак похвастался результатами по уплате налогов в восточных областях

Министерство финансов Украины отмечает положительную динамику уплаты налогов в восточных областях, заявил перед заседанием правительства министр финансов Александр Шлапак.

«Деньги поднимаются хорошо. Я сейчас посмотрел результаты. Немножко у нас сложная ситуация с Донецкой областью, а Луганск меня очень хорошо удивил, отправив почти 100% от того, что они должны были заплатить по этому месяцу», - сказал Шлапак.

Читайте такжеУкраина рассчитывает получить от МВФ $16,8 млрд - Шлапак