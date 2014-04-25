Вероятность наступления дефолта в этом году минимальна - аналитики

Вероятность наступления дефолта в Украине в 2014 году минимальна. Об этом говорится в ежеквартальном прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast 2Q 2014 аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

«Несмотря на преддефолтные оценки рейтинговых агентств вероятность наступления дефолта Украины в 2014 году значительно ниже, чем прогнозировалось в аналогичный период 2013 года», - говорится в документе. По мнению экспертов, это связано с изменившейся ситуацией на внешних рынках заимствований для Украины, а также изменением экономической политики, пересмотром бюджетных показателей и отходом правительства от политики подготовки к выборам 2015 года.

По оценкам аналитиков, ожидаемые кредитные средства в размере 10-12 млрд. долл. позволят перекрыть потребности национальной экономики в текущем году. Ориентация правительства на получение кредитных средств МВФ, а также согласие на выполнение требований Фонда повышает сбалансированность финансовой и бюджетной системы Украины. «Временные сроки предоставления кредитной помощи позволяют утверждать, что вероятность дефолта украинской экономики в текущем году близка нулю», - отмечается в прогнозе.

Аналитики полагают, что в будущем рейтинговые агентства не будут учитывать ситуацию в Крыму в оценке ситуации в экономике Украины. «Ситуация на Востоке страны вряд ли окажет влияние на ухудшение рейтинга и вероятно будет перекрыта позитивными ожиданиями предоставления финансовой поддержки со стороны международных финансовых организаций. Таким образом, дальнейшее снижение кредитных рейтингов Украины маловероятно. В случае, если ситуация в Восточных и Юго-восточных областях Украины будет иметь признаки деэскалации, можно ожидать повышения суверенных рейтингов Украины в конце мая - начале июня текущего года», - отмечается в документе.

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