США могут заморозить счета «Газпрома» и российских банков - сенатор

США готовы ввести санкции против «Газпрома» и российских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сенатор США от штата Мичиган, председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Карл Левин во время брифинга в Киеве.

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«Мы должны более целесообразно воспользоваться теми полномочиями, которые дают возможность внедрить санкции против финансов, энергетики, машиностроения и оборонного сектора России, чтобы Путин заплатил надлежащую цену за незаконные действия России против Украины. Также должны быть наказаны российские попытки подорвать демократические процессы в Украине», - заявил он.

«Есть закон, который дает приказ казне США принять меры против российских активов, корреспондентских счетов, – там миллиарды долларов, их можно заморозить сейчас, по исполнительному приказу президента США Барака Обамы», - сказал Левин.

Он отметил: «Имеющихся полномочий достаточно, чтобы принять очень мощные меры санкций против российских банков, которые имеют корреспондентские счета в США, в том числе «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма США ввели санкции против РФ. Так, 20 марта Министерство финансов США опубликовало список россиян, в отношении которых введены экономические санкции. Этот список включает 20 человек, среди которых приближенные к Путину бизнесмены, высокопоставленные должностные лица администрации Кремля и банк «Россия». После этого международные платежные системы Visa и MasterCard заморозили операции по карточкам банка «Россия».

22 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отключение российских банков от международных платежных систем не должно остаться безнаказанным, и нужно «привести в сознание» соответствующих иностранных контрагентов.

24 апреля президент США Барак Обама обвинил Россию в несоблюдении женевских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине и добавил, что США могут "ввести дополнительные санкции против России", если та продолжит "пренебрегать договоренностями".