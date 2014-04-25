Нацбанк повысил официальный курс гривни чисто символически

25 апреля курс гривни незначительно подняли до отметки 1138.3201 грн за 100 долларов (24 апреля - 1138.4637 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро немного повысили до1573.1584 грн за 100 евро (24 апреля - 1574.9507 грн за 100 евро).

Официальный курс гривни российскому рублю составил 3.1901 грн за 10 рублей (24 апреля - 3.1923 грн за 10 рублей).

Читайте такжеВ Нацбанке заговорили о стабилизации на валютном рынке

Справка УНИАН. Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он действует до следующего пересмотра.

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.