Турчинов образовал делегацию для переговоров о займе МБРР

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал распоряжение №760/2014-рп "О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе (Первый займ на политику развития) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития". Об этом сообщает сайт президента Украины.

Согласно документу, председателем делегации является первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

Кроме того, распоряжением предусмотрено утвердить Директивы делегации Украины на переговоры с МБРР относительно заключения Соглашения о займе (Первый займ на политику развития) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Распоряжением министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета уполномочен на подписание Соглашения о займе (Первый займ на политику развития) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и письма о финансовых и экономических данных.