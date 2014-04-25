Иностранные инвестиции в этом году превысят показатель 2013 – эксперты

Иностранные инвестиции в Украину в 2014 году могут быть выше, чем в 2013 году.

Об этом говорится в ежеквартальном прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast 2Q 2014 аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

Аналитики полагают, что в случае отсутствия значительной дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине, инвестиции в 2014 году могут превзойти показатель 2013 года. Такая ситуация вероятна, несмотря на снижение интересов инвесторов к развивающимся экономикам.

«Политическая нестабильность и ситуация в экономике приведет к тому, что западные инвесторы будут наблюдать за ситуацией не предпринимая активных действий до формирования стабильного центра принятия решений», - отмечается в документе.

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По мнению аналитиков группы, лишь геоэкономические и геополитические интересы России, ЕС и США могут сгладить ситуацию. Хотя их активность будет зависеть от того пройдет ли Украина в этом году пик политического кризиса, насколько «упадут» в цене предприятия и каким будет реальный уровень влияния РФ в юго-восточном регионе.

Среди серьезных потенциальных зарубежных инвесторов в приватизационных процессах, они называют российский капитал, который будет пытаться зайти на рынок Украины через офшорные компании.

В прогнозе говорится о том, что украинские ФПГ имеют больше возможностей для вытеснения российских конкурентов в приватизационных процессах в связи с тем, что уровень финансовых возможностей в настоящее время не будет играть определяющую роль. «Умение использовать в своих целях настроения в обществе станет основным фактором успеха украинских ФПГ в конкуренции с россиянами», - говорится в документе.