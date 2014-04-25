Банк России из-за ускорения инфляции повысил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку недельного аукционного РЕПО до 7,5% с 7% годовых, объяснив это возросшими инфляционными рисками, передает РИА Новости.

Это уже второе повышение ставок за последние два месяца. Резкое ослабление рубля, спровоцированное сперва политикой монетарных властей США, а впоследствии кризисом в Украине, поставило под угрозу финансовую стабильность в РФ и вынудило ЦБ с 3 марта поднять ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта и изменить механизм валютных интервенций.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в начале апреля, что регулятор не будет снижать ключевую ставку как минимум до июньского заседания совета директоров. Аналитики прогнозировали, что ЦБ не изменит ключевую ставку вплоть до осени в условиях высокой инфляции, которая ускорилась в годовом выражении до 7,2% (на 21 апреля).

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"Вероятность превышения инфляцией целевого уровня в 5,0% в конце 2014 года значительно увеличилась. Это обусловлено более сильным, чем ожидалось, влиянием курсовой динамики на потребительские цены, ростом инфляционных ожиданий, а также неблагоприятной конъюнктурой рынков отдельных товаров. Банк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении ЦБ.