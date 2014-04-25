Доллар к закрытию межбанка не изменился

В пятницу, 25 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,4500/11,6000 грн/долл. против 11,4000/11,6000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,8335/16,0470 грн/евро против 15,7680/16,0505 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3830/1,3845.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3191/0,3214 грн/рубль против 0,3170/0,3225 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0170 (+0,2575).

Как сообщал УНИАН, четверг, 24 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,4000/11,5000 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 15,7565/15,9005 грн/евро, к российскому рублю - 0,3195/0,3223 грн/рубль.

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