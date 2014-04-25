Турчинов позволил Крыму и Севастополю забирать в бюджет все налоги

Об этом сообщает президентский сайт.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно повышения финансовой самостоятельности АРК и города Севастополь)”.

По словам первого заместителя министра финансов Анатолия Мярковского, законом предусмотрено, что “в полном объеме входят все налоги и сборы в бюджет АРК”. Речь идет о 59 видов поступлений, в том числе НДС, налог на прибыль, акцизы, рентные платежи.

Читайте такжеКабмин до конца года подготовит новый Налоговый кодексКроме того, законом предусмотрено предоставление права местным властям определять расходы и кредитование бюджета в пределах поступлений без применения механизма выравнивания, т.е. без вмешательства государства в процесс формирования бюджетов Крыма и Севастополя.

Также предусмотрена возможность осуществления распределения межбюджетных трансфертов между бюджетом АРК, городским бюджетом Севастополя и соответствующими местными бюджетами в порядке, утвержденном Советом министров АРК.