«Укртелеком» уточнил показатели за год и отчитался за квартал

18:31, 25 апреля 2014
Финансы
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Компания в 2013 году снизила чистую прибыль в 2,6 раза, а не в 4,3.

«Укртелеком» уточнил свои показатели

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» в 2013 году сократил чистую прибыль в 2,6 раза - до 138,9 млн грн по сравнению с 366,8 млн грн годом ранее, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее на официальном сайте оператора сообщалось, что показатель чистой прибыли компании за 2013 год сократился в 4,3 раза по сравнению с 2012 годом - до 84,7 млн грн.

Согласно сообщению, выручка компании в прошлом году снизилась на 7,2% - до 6,447 млрд грн. При этом валовая прибыль компании за отчетный период сократилась на 10% - до 1,996 млрд грн.

При этом в январе-марте 2014 года «Укртелеком» получил 50,4 млн грн чистого убытка по сравнению с 16 млн грн чистой прибыли в аналогичном периоде прошлого года.

Выручка компании в первом квартале 2014 года практически не изменилась и составила 1,604 млрд грн по сравнению с 1,619 млрд грн в аналогичном периоде 2013 года. Валовая прибыль за отчетный период выросла на 2,2% - до 429,9 млн грн, а операционная – в 2 раза, до 166,5 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года «Укртелеком» получил 366,8 млн грн чистой прибыли. Выручка от реализации в 2012 году составила 8,246 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета (более 1,6 млн пользователей). 

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

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