На счетах фиктивных компаний в банке Курченко арестовано более 600 млн гривень

Столичное управление финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины арестовало более 600 млн грн на счетах фиктивных предприятий, размещенных в “Брокбизнесбанке”, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Должностные лица финучреждения оказались причастными к отмыванию средств на сумму 50 млн грн", - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Брокбизнесбанке» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

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Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. В 2013 году банк получил 19,620 млн грн убытка против 518 тыс. грн прибыли годом ранее. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.

Группа компаний ВЕТЭК ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.