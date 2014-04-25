AFP: S&P снизило рейтинг России из-за вызванной украинским кризисом неуверенности инвесторов

Как сообщает Стюарт Вильямс в статье «S&P снизило рейтинг России из-за неуверенности инвесторов, вызванной украинским кризисом», международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу понизило прогноз суверенного рейтинга РФ в связи с возможными последствиями от украинского кризиса для экономики России из-за увеличения оттока капитала и низкого экономического роста.

Центральный банк России также повысил процентные ставки на половину процентного пункта для того, чтобы сдерживать инфляцию, что могло бы ограничить отток капитала и давление на рубль.

Отток капитала в России в первой четверти 2014 г. удвоился по сравнению с прошлым годом, когда он составлял 50,6 млрд. долл., из-за неуверенности, вызванной украинским кризисом, и боязни более жестких санкций.

Standard and Poor's назвало волнения по поводу оттока капитала основной причиной снижения кредитного рейтинга России до отметки BBB- и присвоило ему "негативный" прогноз.

«Мы считаем, что большой отток капитала из России в первой четверти 2014 г. повышает риск заметного ухудшения во внешнем финансировании» ", - говорится в сообщении агентства.

"Мы считаем также, что сложная геополитическая ситуация между Россией и Украиной может привести к дополнительному существенному оттоку как иностранного, так и локального капитала из российской экономики, подорвав и так уже слабые перспективы роста".

Агенство предупредило, что может еще больше понизить рейтинг России, если западные страны введут санкции, которые еще больше ударят по её экономике.

Агентство отмечает, что рейтинг РФ может еще больше понизиться в случае, если ужесточение санкций в отношении страны приведет к ослаблению финансовой позиции на внешних рынках.

По оценкам правительства отток капиталов может достичь цифры от 70 до 100 млрд. долл. за год.

Экономисты подсчитали, что отток капитала достиг 60-70 млрд. долл. за первый квартал, а это больше чем за весь 2013 г., так как инвесторы обеспокоены из-за неопределенности.

Новый кредитный рейтинг России ВВВ- считается самым низким инвестиционным уровнем, что всего лишь на один шаг отделяет её от уровня «инвестиций с высокой степенью риска», согласно Standard & Poor's.

Вследствие аннексии Крыма, Standard and Poor's уже понижало кредитный рейтинг России в марте со стабильного до негативного.

В течение нескольких следующих лет не ожидается, что Россия предпримет эффективные меры для улучшения экономической ситуации путем структурных реформ, сообщили Standard & Poor's.

Россия не приняла оценку международных рейтинговых агентств. По словам первого заместителя премьер-министра РФ Игоря Шувалова, Кремлю стоит подумать о создании собственных рейтинговых агентств.

Министр по экономическому развитию Алексей Улюкаев высказал мнение, что понижение кредитного рейтинга России стоит ожидать, но при этом заметил, что оценка политически мотивирована.

«Это вполне очевидно, так как сначала оценивают перспективы, а потом оценивают рейтинги», – сказал Улюкаев.

«Понятно, что это решение частично мотивировано политически, и, возможно, отчасти это реакция на ухудшение макроэкономической ситуации, в которой мы сейчас находимся», – заявил министр.

Международный валютный фонд в этом месяце изменил свой ​​прогноз на рост России в 2014 г., предполагая, что он может сократиться на две трети до 1,3 процента в связи с политической неопределенностью.

Так как Россия борется с инфляцией и спадом экономического роста, в пятницу Центральный банк поднял ключевые процентные ставки с 7,0 % до 7,5 %.

Россия повысила процентные ставки с 5,0 % до 7,0 % 2 марта, что помогло снизить давление на рубль.

По данным банка, риск инфляции значительно повысился. Причиной этого банк назвал не конкретно кризис в Украине, а «неуверенность в международной политической ситуации», которая «негативно повлияла на динамику производства и инвестиций».