Баланс недели: хорошие новости с запада и плохие – с востока

Главной экономической новостью прошедшей недели стало объявление четкой даты, когда Международный валютный фонд намерен решить вопрос предоставления финансовой помощи Украине. Совет директоров МВФ рассмотрит программу сотрудничества с нашей страной на заседании 30 апреля, о чем в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил руководитель департамента внешних связей Фонда Джерри Райс. «Мы находимся в процессе завершения всех согласований по программе сотрудничества. Решение будет принято на заседании Совета директоров, запланированном на 30 апреля. Мы говорим о двухлетней программе сотрудничества с объемом кредитования 14-18 млрд долл.», - сказал Райс и подчеркнул, что Фонд получил все необходимые документы от правительства Украины.

По словам министра финансов Александра Шлапака, Украина рассчитывает получить от МВФ порядка 16,8 млрд долл., поскольку Фонд предложил максимально возможную сумму на 800% квоты. Первый транш финансовой помощи в 3 млрд долл. ожидается уже в ближайшие дни, что поможет стабилизировать валютный рынок и разморозить ряд инвестиционных и кредитных программ со стороны США, ЕС и Японии общим объемом порядка 27 млрд долл.

Отечественные эксперты восприняли заявление МВФ с воодушевлением. По оценкам аналитической группы Da Vinci AG, ожидаемые кредитные средства позволят перекрыть потребности национальной экономики в текущем году, а согласие правительства Украины выполнить требования МВФ повышает сбалансированность финансовой и бюджетной системы страны. «Временные рамки предоставления кредитной помощи позволяют утверждать, что вероятность дефолта украинской экономики в текущем году близка нулю», - отмечается в отчете группы. Аналитики полагают, что при снижении напряженности в юго-восточных областях страны возможно повышение суверенных рейтингов Украины уже в конце мая - начале июня текущего года.

Но уже традиционно хорошие новости для Украины со стороны Запада вызывают новый поток негатива со стороны России, и минувшая неделя не стала исключением.

Новая фаза АТО

На прошедшей неделе Украина была вынуждена возобновить проведение антитеррористической операции на востоке после пасхального перемирия. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов обвинил Российскую Федерацию в координации действий террористов, которые, по его словам, взяли в заложники весь Донецкий регион и уже переступили грань человечности. «Учитывая реальную опасность и необходимость защитить людей, мы возобновили антитеррористическую операцию, которая системно и последовательно реализуется с целью полной локализации террористической угрозы и защиты мирных граждан нашей страны», - сказал Турчинов.

Реакция российской стороны последовала незамедлительно. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». Российский МИД призвал США принять срочные меры и заставить украинское правительство отвести войска. А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в пограничных с Украиной районах, сосредоточив там артиллерию, установки «Град», около 200 танков и несколько группировок войск.

Свою версию причины показательной демонстрации Россией военного могущества на границе высказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Могу еще раз повторить, какой план: сорвать президентские выборы, не дать возможности получить легитимного, законно избранного президента, сорвать программу экономической помощи Украине, которую согласен поддержать весь мир, сместить проукраинское правительство и вернуть в страну темноту, коррупцию, бандитизм и терроризм, который экспортировала Россия», - заявил премьер. Он напомнил, что Украина ждет объяснений России по запросу украинского МИДа в течение 48 часов, т.е., до 16-00 по киевскому времени 26 апреля.

Высказал свое мнение по поводу происходящего и Европейский Союз. «Мы признаем право за Украиной предпринять законные действия для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы призываем украинскую власть воздержаться от любого применения силы, которое может ухудшить ситуацию в дальнейшем. Но мы имеем полное доверие к украинскому правительству, что оно воплотит положения Женевских договоренностей как можно скорее. И мы надеемся, что и остальные подписанты договоренностей сделают то же», - заявил в интервью УНИАН Майкл Манн, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон. Он подчеркнул, что действия России противоречат Женевским договоренностям, и призвал Россию отвести свои войска от границы с Украиной.

Тем временем, пока политики играют мускулами, экономика обоих стран продолжает скатываться в пропасть.

Синхронное падение

В конце минувшей недели советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий поделился своими оценками состояния экономики страны. «В первом квартале экономика вошла в рецессию. Пока еще техническую (три месяца). ВВП сократился, по моим оценкам, до 1%», - сказал он. Литвицкий предупредил об угрозе полной рецессии во втором квартале и неизбежном падении по итогам года в целом, впервые с 2009 года, поскольку действия прежнего правительства по обеспечению ценовой и курсовой стабильности привели к опасному «зажиму» экономики. «Расплата пожаловала в Украину в 2014 году. Она зацепила курс, цены, ликвидность», - подчеркнул Литвицкий.

Негативные явления в экономике происходят и в России. Минфин РФ на минувшей неделе заявил, что не исключает отрицательного значения динамики ВВП страны в одном из кварталов текущего года, а также ждет всплеска инфляции в мае-июне и отток капитала по итогам года на уровне 70-80 млрд долл. В первом квартале 2014 года ВВП России вырос, согласно оценке российского Министерства экономики, на 0,8%, и такой незначительный рост по определению экономистов уже свидетельствует о рецессии. Экономика России начала реагировать на собственные торговые ограничения в отношениях с Украиной и санкции со стороны ЕС и США, введенные после аннексии Крыма. Подливают масла в огонь рейтинговые агенства. На прошедшей неделе Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг России в иностранной валюте до уровня "BBB-" с негативным прогнозом, и это не предел. Возможны новые международные санкции. На прошедшей неделе ЕС сообщил о намерениях запретить осуществление финансовых операций с банками, которые работают в Крыму, и поддержать широкие экономические, торговые и финансовые санкции против украинского полуострова, аннексированного Россией. Также о готовности ввести новые санкции заявили в США, на этот раз против российских банков и «Газпрома».

Вероятно, именно взаимные потери в экономической плоскости станут поводом для поиска долгожданного компромисса между Украиной и Россией.

На пути к примирению

На прошедшей неделе Украина продолжила решать проблему газовой зависимости от восточного соседа. Премьер-министр Яценюк в ходе совместного заявления с вице-президентом США Джо Байденом отметил, что Украина готова рассматривать вопрос совместной модернизации и эксплуатации газотранспортной системы (ГТС) с американскими и европейскими партнерами. По его словам, присутствие западных инвесторов будет лучшим ответом на энергетическую зависимость Украины от России.

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан в ходе визита в Словакию на минувшей неделе провел переговоры относительно поставок природного газа из стран ЕС с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером и словацким министром экономики Томашем Маталински. Результатом стало заявление словацкого министра о готовности подписать меморандум о поставках газа в Украину. И хотя пока речь идет о небольших поставках в 10 млрд кубометров газа в год, что втрое меньше возможного объема реверса по словацкому маршруту, после двухлетних переговоров со Словакией это - большая победа.

Реверс через Словакию в большем объеме, как подчеркнул министр экономики Словакии, возможен только после переговоров с Россией. Четырехсторонняя встреча при участии Украины, России, Словакии и еврокомиссара Оттингера, запланированная ранее на 24 апреля, не состоялась. Но на фоне угрозы потерять статус газового монополиста в Европе тональность заявлений России изменилась. 25 апреля пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которого стороны выступили за скорейшее проведение переговоров по газовому вопросу при участии Украины, России и ЕС. Так что возобновление диалога вполне вероятно.

Помимо этого, отечественный Минагропрод сообщил о предстоящих на следующей неделе, 27-29 апреля, переговорах с главным ветинспектором РФ Евгением Непоклоновым по вопросу качества украинской молочной продукции, к которой у российского ведомства снова возникли претензии. Намерения провести такие переговоры уже подтвердила российская сторона, планируя обсудить с украинскими коллегами условия возобновления транзита через территорию России товаров, следующих в Украину из третьих стран, и поставок готовых мясных продуктов, содержащих свинину, которые были ограничены из-за вспышек африканской чумы свиней в Луганской области.

Деньги – лучший миротворец, и столкнувшись с реальными убытками от громких заявлений и взаимных обвинений, Украина и Россия уже на пути к диалогу. Главное, чтобы диалог состоялся, пока не сдали нервы у военных по обе стороны границы.

Ольга Гордиенко (УНИАН)