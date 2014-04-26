Украина оформит часть кредита МВФ векселями
Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда порядка 16,8 млрд долл.
Кабинет министров Украины уполномочил министра финансов Александра Шлапака на подписание векселей в национальной валюте в пользу МВФ в рамках новой кредитной программы.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении № 409-р от 25 апреля, опубликованном на сайте правительства.
"Уполномочить министра финансов Шлапака Александра подписывать непереводные, беспроцентные векселя в национальной валюте в пользу МВФ по программе stand-by в части сумм заимствований, зачисляемых в государственный бюджет, а также в рамках увеличения квоты Украины в МВФ", - отмечается в документе.
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Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда порядка 16,8 млрд долл. в рамках двухлетней кредитной программы «стенд-бай».
Совет директоров Международного валютного фонда намерен рассмотреть программу сотрудничества с Украиной на своем заседании 30 апреля.