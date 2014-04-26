СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 300 млн гривень

Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали конвертационный центр - незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Ежегодно в «теневой» оборот выводилось свыше 300 млн грн.

Установлено, что злоумышленники по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания обналичивали деньги через специально созданные более чем 20 фиктивных предприятий.

Деятельность конвертационного центра обеспечивали по меньшей мере 20 человек и охвачено было пять областей Украины, говорится в сообщении.

25 апреля в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки милиция изъяла более 10 млн. грн, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, которые использовались в противоправных схемах.

По этому факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.