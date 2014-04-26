Центробанк России не смог спасти рубль от падения

Рубль в пятницу вечером заметно слабел к евро и доллару на фоне снижения суверенного рейтинга РФ агентством S&P. Неожиданное повышение ключевой ставки ЦБ РФ имело лишь краткосрочный позитивный эффект, после чего рубль продолжил падать на фоне приближения выходных, в течение которых могут обостриться геополитические риски, передает Прайм.

Тон снижению с открытия более чем на 10 копеек был задан утренним решением агентства S&P снизить суверенный рейтинг России в иностранной валюте до "BBB-" с "BBB", оставив прогноз по рейтингу негативным. Агентство объяснило свое решение рисками ухудшения условий внешнего финансирования для экономики РФ.

Остроты ситуации добавил тот факт, что одновременно S&P повысило рейтинг Кипра, установив по нему позитивный прогноз. Таким образом, анонсируемые Западом широкие экономические санкции против РФ материализовались в рейтинговых действиях S&P.

В течение дня падение рубля нарастало. В ходе торгов курс доллара поднимался выше психологической отметки 36 рублей, чего не отмечалось с 16 апреля.

Однако заседание ЦБ РФ принесло приятные сюрпризы. Опасаясь инфляционного давления, регулятор во второй раз за последние два месяца повысил ключевую ставку недельного аукционного РЕПО на 0,5 процентного пункта - на этот раз до 7,5%. Аналитики полагают, что ставка повышена в какой-то мере для упреждения возможного негативного влияния украинских событий.

Курс рубля на этой новости отыграл более 15 копеек у бивалютной корзины. Однако, как говорят дилеры, внутренние факторы сейчас куда менее значимы для рубля, чем факторы геополитические.

Поэтому приближение выходных, в течение которых не исключены неприятные для рубля сюрпризы, заставляют игроков наращивать валютные позиции. Это толкает курс корзины вверх – в направлении коридора повышенных валютных интервенций ЦБ (42,40-43,35 рубля), где регулятор продает до 400 миллионов долларов в сутки.

