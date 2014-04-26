Украина выполнила рекомендации международных финорганизаций - Шеремета

Украина выполнила рекомендации международных финансовых организаций и ожидает положительного результата заседания Совета Международного валютного фонда, которое состоится 30 апреля в Вашингтоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

“Совет Международного валютного фонда имеет все наши документы. Наша история выполнена. Мы считаем, насколько я понимаю, здесь есть согласие с обеих сторон, выполнены те советы, которые международные финансовые организации давали Украине по поводу лечения ее болезни”, - сказал Шеремета.

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Он подчеркнул, что сейчас в Украине имеется “двойная дефицитозависимость: дефицит государственного бюджета и торговый дефицит”.

По словам министра экономики, оба этих показателя еще месяц назад “тянулись к двузначному числу”.

“Страны с таким долговым дефицитом долго не живут, - сказал Шеремета. - То есть это экономическое фиаско”.

По словам министра экономики, международные финансовые организации “согласились с диагнозом” экономического положения в Украине и выразили готовность помочь.

“Для того чтобы мы выжили как государство, а буквально уже до конца года вышли на дорогу к подъему, а через 2-3-4 года вышли на дорогу к процветанию, эту “болячку” нужно залечить. И некоторые международные финансовые организации говорят: “Мы соглашаемся с диагнозом, мы соглашаемся с рецептом, мы готовы поддержать, особенно в первые месяцы”, потому что у нас идут основные выплаты май - июнь”, - сказал Шеремета.

“Те рекомендации, которые нужно было выполнить к заседанию Совета, нам кажется, выполнены. Я так понимаю, это согласованная позиция. Поэтому мы ожидаем решения 30 апреля”, - сказал министр.

