Российским банкам разрешили отказывать в открытии счетов налогоплательщикам США

Госдума РФ вчера приняла закон, предоставляющий российским банкам право закрывать и отказывать в открытии счета налогоплательщикам из стран, чья юрисдикция требует раскрытия информации об их операциях в целях налогообложения.

Такое положение содержится в законе о создании национальной платежной системы России, сообщает ИТАР-ТАСС.

Соответствующая поправка была поддержана депутатами в пятницу при рассмотрении во втором чтении законопроекта, направленного на обеспечение бесперебойности осуществления переводов денежных средств в рамках национальной платежной системы РФ.

Кредитные организации будут вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) и расторгнуть имеющийся договор с иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом. Но только если законодательство иностранного государства требует от банков РФ заключить специальное соглашение в целях контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками этого государства на территории РФ, и операций по ним.

Закон США "О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов" (FATCA) обязывает банки из других стран, не имеющих с США международных соглашений по FATCA, раскрывать американским налоговым органам сведения о счетах американских налогоплательщиков в этих банках. Такие банки должны заключить специальные соглашения со Службой внутренних доходов США (IRS) о контроле за наличием счетов, открываемых в них американскими налогоплательщиками. При этом банки обязаны информировать эту налоговую службу о таких счетах.

В отношении российских банков закон о FATCA начинает действовать с 1 июля 2014 года, а их регистрация в налоговых органах США будет длиться до 5 мая 2014 года. Против банков, не подписавших соглашение с IRS, могут применяться определенные санкции.

Со всех платежей в их пользу, проводящихся с использованием корсчетов в американских банках, будет взиматься 30-процентный налог. Сначала только с пассивного дохода, полученного на территории США, например процентов, а с 2017 года - с доходов от продажи ценных бумаг и транзитных платежей. Кроме того, некорректное предоставление информации повлечет за собой штраф в размере от $10 тыс. до $50 тыс.