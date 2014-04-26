Министр экономики: обоснованный курс - 10,5 гривень за доллар

Обоснованный курс украинской валюты составляет 10,5 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове на пресс-конференции сказал министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

По мнению министра, высокий курс доллара к гривне, который сейчас наблюдается, связан с тем, что “рынок перереагировал”, однако последние две недели наблюдаются “положительные тенденции”.

“Очень плохо министру давать прогнозы, поэтому я не даю прогноз. Это не мои полномочия, - сказал Шеремета. - Нормальный уровень считался бы около 10,5 гривен, обоснованный рыночный курс. Собственно, как и говорили еще полгода, год назад, когда гривню держали искусственно”.

Шеремета отметил, что если Украина получит кредит МВФ, то тенденция к приближению курса гривни к доллару до обоснованного уровня продолжится.

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“Мы движемся в этом направлении, и если будут позитивные новости на будущей неделе из международных финансовых организаций, я думаю, эта тенденция может быть усилена”, - сказал Шеремета.

