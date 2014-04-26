Новые санкции США против России затронут энергетику и банки

Планируемые США новые санкции против РФ могут коснуться энергетической и банковской сфер, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на советника главы американского государства по внешней политике Бена Родса.

По заявлению Родса, новый этап санкций может быть направлен против "ряда российских лиц, имеющих влияние на российскую экономику, в частности, на энергетическую и банковскую сферу". По его словам, они могут быть введены уже в начале следующей недели, передают РИА Новости.

О готовности расширить санкции в субботу заявили также страны G7. В частности, как отмечено в заявлении, G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) готова усилить санкции против России "с учетом необходимости обеспечения мирных выборов в Украине в следующем месяце".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что США и ЕС в понедельник озвучат новые санкции против ряда российских лиц и организаций. Белый дом подтвердил, что новые санкции США против России будут готовы к понедельнику, 28 апреля.

США и ЕС ввели против РФ санкции в связи с аннексией Крыма, утвердив списки невъездных лиц и заморозив их активы. Из юридических лиц под санкции попал только банк "Россия". Страны G7 пригрозили России новыми санкциями против ряда секторов экономики в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

МИД РФ заявлял, что разговаривать с Россией языком санкций неуместно и контрпродуктивно. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что последствия введенных Западом против России санкций носят абсолютно не критичный характер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что санкции Запада не являются болезненными, так как страна "переживала и не такие времена".



