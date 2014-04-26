Шеремета: на европейских рынках Украина сможет дополнительно заработать €500 млн

Открытие европейских рынков для украинских товаров позволит дополнительно привлечь в экономику Украины около 500 млн евро.

Об этом во время рабочего визита в Харьковскую область сказал министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета, сообщает официальный сайт правительства.

Министр призвал украинских производителей к быстрым и конкретным решениям в связи с открытием европейских рынков

«Мы проводим встречи с представителями бизнеса, чтобы они как можно скорее, уже в этом месяце, начали поставлять продукцию на европейские рынки. Если Украина безотлагательно начнет поставки товаров на территорию ЕС, украинские экспортеры дополнительно получат около 500 млн евро», - отметил Павел Шеремета.

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Министр отметил, что на сегодня от ввозных пошлин освобождено 83% всей сельскохозяйственной продукции, которая поставляется в страны-члены ЕС, а также почти все промышленные товары. Еще на 16% товарных позиций в сельском хозяйстве Украина получила нулевые тарифные квоты, а это означает, что производители могут поставлять в Европу столько товаров, сколько смогут.

Напомним, с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров. При этом Украина не открыла свой рынок и сохранила все защитные меры в отношении европейских товаров при поставках в наше государство.

