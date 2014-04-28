В Миндоходов занялись поиском поставщика электронной акцизной марки

Министерство доходов и сборов Украины создало рабочую группу по внедрению в Украине электронной акцизной марки – об этом сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил налоговому ведомству заменить бумажную акцизную марку электронной.

- Мы хотим перевести учет подакцизной продукции исключительно в электронную форму. И такое поручение получил руководитель Налоговой службы, - заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

Как заявили в пресс-службе Миндоходов, «рабочая группа уже провела ряд встреч с компаниями-провайдерами цифровой маркировки продукции. На этих встречах речь шла о возможности введения электронного оборота и систем отслеживания подакцизных товаров, в том числе пива и слабоалкогольной продукции».

В Министерстве отказались уточнить состав рабочей группы, а также названия компаний-провайдеров, заинтересованных в разработке электронной акцизной марки. В то же время, ранее сообщалось, что среди претендентов могут быть полиграфкомбинат «Украина», ЕДАПС, а также иностранные компании. Пока неизвестно, будет ли проводиться тендер и насколько прозрачной будет процедура выбора провайдера, а главное – какими критериями будет руководствоваться Миндоходов при выборе компании-поставщика. В концерне ЕДАПС и на полиграфкомбинате «Украина» от комментариев отказались.

В профильных ассоциациях производителей подакцизной продукции по-разному восприняли инициативу правительства по введению акцизной марки.

Так, исполнительный директор ассоциации "Укрводка" Алина Шолохман выступила против введения электронной акцизной марки, сославшись на негативный опыт Российской Федерации. Также она заявила, что на заседании рабочей группы Миндоходов не предоставило никакой информации о будущей системе электронного учета подакцизной продукции.

- Какое оборудование нужно будет ставить, кто его производитель - нам не говорят. Кто будет собственником программного обеспечения и хранителем информации тоже неизвестно. – объяснила Шолохман.

В то же время, в ассоциации «Укртютюн» позитивно восприняли инициативу премьер-министра о введении электронной акцизной марки.

- Мы поддерживаем инициативу премьер-министра по внедрению электронной системы учета подакцизных товаров. Но эффективность такой системы будет напрямую зависеть от технологии, положенной в ее основу. Важно, чтобы в новой системе были исправлены недостатки существующих бумажных акцизных марок: прежде всего, неоправданно высокая затратность производства и администрирования, слабая защищенность от подделок и высокие коррупционные риски – заявила генеральный директор Ассоциации «Укртютюн» Валентина Хоменко.

В свою очередь представитель ассоциации «Укрвинпром» Людмила Соловьяненко сообщила, что ассоциация на данный момент формирует свою позицию по поводу внедрения электронных акцизных марок.

- Рабочая группа лишь начинает свою работу. Пока еще рано о чем-то говорить, но некоторые варианты новой системы уже известны. Например, уникальные коды, которые дают возможность уберечься от краж, подделок продукции и избежать уклонений от налогообложения. Вероятно, электронную акцизную марку начнут внедрять во второй половине 2014 г. – сначала для табачной продукции, а потом – для остальных подакцизных товаров. – заявила Соловьева.