В Лондоне обсудят возвращение в Украину активов Януковича - СМИ

09:58, 28 апреля 2014
Финансы
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Встречу  посетят члены правительства, финансовые аналитики, прокуроры из ряда стран, в том числе США.

Встреча в Лондоне будет продолжаться два дня

На этой неделе в Великобритании состоятся международные переговоры о возвращении в Украину активов, выведенных во время пребывания на должности президента Украины Виктора Януковича.

Как передает ВВС Украина, встречу в Лондоне, которая будет продолжаться два дня, посетят члены правительства, финансовые аналитики, прокуроры из ряда стран, в том числе США.

Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй отметила, что цель встречи - помочь Украине идентифицировать и вернуть эти активы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, встреча состоится в Лондоне 29-30 апреля.

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