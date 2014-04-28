В Лондоне обсудят возвращение в Украину активов Януковича - СМИ

На этой неделе в Великобритании состоятся международные переговоры о возвращении в Украину активов, выведенных во время пребывания на должности президента Украины Виктора Януковича.

Как передает ВВС Украина, встречу в Лондоне, которая будет продолжаться два дня, посетят члены правительства, финансовые аналитики, прокуроры из ряда стран, в том числе США.

Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй отметила, что цель встречи - помочь Украине идентифицировать и вернуть эти активы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, встреча состоится в Лондоне 29-30 апреля.

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