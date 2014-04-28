Доллар на межбанке поднялся до 11,70 грн

В понедельник, 28 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,3000/11,7000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне установились на уровне 15,6345/16,1905.

Цены на российскую валюту составили 0,3136/0,3247.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться - 1,3837/39 (пятница - 1,3830/32).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,4500/11,6000 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 15,8335/16,0470 грн/евро.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.