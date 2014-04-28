Экономика стран Центральной и Восточной Европы за год вырастет почти на 2% - МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину, по итогам 2014 года в среднем на 1,9%, а в 2015 году - на 2,6%.

Об этом говорится в исследовании «Региональные экономические аспекты для Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы», подготовленном специалистами МВФ на основе данных весеннего обзора мировой экономики.

В своем исследовании МВФ не привел конкретных данных по Украине, но внес ее в перечень исследуемых стран наряду с Албанией, Беларусью, Боснией и Герцеговиной, Болгарией, Чехией, Эстонией, Венгрией, Косово, Латвией, Литвой, Македонией, Молдовой, Черногорией, Польшей, Румынией, Россией, Сербией, Словакией и Турцией.

В МВФ прогнозируют рост внутреннего потребления в этих странах на уровне 1,9% по итогам 2014 года и на 3% по итогам 2015 года. Одновременно в Фонде ожидают роста экспорта продукции указанных стран на 5,3% в 2014 году и снижение этого показателя в 2015 году до 4,8%.

Кроме того, в МВФ еще раз подчеркнули, что положительные показатели развития экономики непосредственно в странах постсоветского пространства во многом будут зависеть от политического развития конфликта между Россией и Украиной. «Эскалация политического кризиса в Украине несет новые риски для всего региона. Перспективы заимствований и валютные рынки в Украине, России и в меньшей степени в Беларуси и Молдове пребывают под давлением», - отмечают в МВФ.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля Международный валютный фонд отозвал макропрогноз развития Украины в связи с аннексией Крыма Российской Федерацией и общим политическим и экономическим кризисом в стране. Кроме того, свою позицию Фонд объяснял продолжающимися переговорами с нашей страной относительно двухлетней программы кредитования. Предположительный объем кредитования, заявленный в конце марта на уровне миссии МВФ, должен был составить 14-18 млрд долл., однако позднее министр финансов Украины Александр Шлапак сообщил, что общий размер кредита составит 800% украинской квоты в МВФ – порядка 16,8 млрд долл.

МВФ является ключевым кредитором Украины, сотрудничество с которым было возобновлено в начале марта текущего года с приходом нового правительства. 30 апреля Совет директоров МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной и, как ожидается, примет решение о выделении первого транша кредита в объеме 3 млрд долл.

В МВФ отмечают, что политическая ситуация в Украине безусловно вызывает беспокойство Фонда, однако он не вмешивается в политические события и не комментирует их. В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила о том, что МВФ готов рассмотреть программу сотрудничества с Украиной и не допускает возможности провала этой программы по каким-либо причинам.