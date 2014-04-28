«ПриватБанк» заплатит 50 тыс. гривень за поджигателей банкоматов

«ПриватБанк» намерен выплатить 50 тыс. грн вознаграждения за информацию для задержания преступников, совершивших поджоги и другие акты вандализма в отношении банкоматов финансового учреждения в ряде городов Донецкой области, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации службы безопасности "ПриватБанка", за последние два дня были зафиксированы несколько попыток поджогов и разрушения банкоматов банка представителями вооруженных пророссийских группировок.

«Очередные попытки дестабилизации ситуации со стороны пророссийских сепаратистских групп вызывают справедливое возмущение наших клиентов, которые не могут пользоваться банкоматами, временно выведенными из строя пророссийскими вандалами, – приводятся в сообщении слова руководителя службы безопасности банка Станислава Крижановского. – Мы вместе с милицией и СБУ ведем тщательное расследование всех случаев, есть записи камер наблюдения, и призываем всех клиентов сообщать нам информацию о поджигателях и подстрекателях к этим противоправным действиям. За каждую достоверную информацию банк выплатит хорошее вознаграждение».

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 35,9777% и 36,1726% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 19,4492% акций).

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